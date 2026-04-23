Gjermania kërkon heqjen e votimit unanim në BE, çfarë do të thotë për Kosovën?
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, bëri thirrje për heqjen e parimit të votimit unanim në Bashkimin Evropian në fushat e politikës së jashtme dhe të sigurisë, dhe zëvendësimin e tij me parimin e shumicës, si në demokraci.
Nëse kjo ndodh, do të jetë lajm i mirë për Kosovën, pasi që pranimi i saj eventual në union nuk do të mund të pengohet me veto nga pesë shtetet anëtare që nuk ia njohin pavarësinë, e të cilat janë deklaruar se nuk do të votojnë pro kësaj mundësie.
“Në një demokraci, parimi i shumicës është normë, ndërsa unanimiteti përjashtim,” tha Wadephul gjatë një konference të përbashkët për media me homologen e tij irlandeze, Helen McEntee, në Dublin, raporton DPA.
“Dhe ne duhet ta bëjmë normën e demokracisë edhe normë në Bashkimin Evropian. Vetëm në këtë mënyrë Evropa mund të mbetet e aftë për të vepruar”.
Pas zgjedhjeve në Hungari më 12 prill dhe humbjes së Viktor Orbánit, tani ekziston një dritare e mirë kohore që duhet shfrytëzuar, tha kryediplomati gjerman.
I konsideruar si i afërt me Rusinë, kryeministri i deritashëm në Budapest kishte bllokuar me të drejtën e vetos, votimet e BE-së gjatë 16 viteve që ka udhëhequr Hungarinë.
“Çdo muaj ka rëndësi, madje edhe çdo javë,” paralajmëroi Wadephul.
Pak para humbjes së tij, Orbáni bllokoi një kredi të BE-së prej 90 miliardë eurosh (106 miliardë dollarë) për Ukrainën në fund të marsit, duke shkaktuar zemërim, ndër të tjerë, edhe te kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili e quajti këtë “një akt të madh mosbesnikërie”.
Të mërkurën, vendet e BE-së ranë dakord të zhbllokojnë kredinë dhe të vendosin sanksione të reja ndaj Rusisë, pasi Hungaria hoqi dorë nga kundërshtimi i saj disa mujor.
Irlanda është vendi anëtar i Unionit Evropian që merr presidencën e Këshillit të BE-së në korrik, transmeton Telegrafi.