Nga trashëgimia te investimet e reja: Pasuria e deklaruar e Valon Prebrezës në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit
Kryetari i Komunës së Fushë Kosovës, Valon Prebreza, ka dorëzuar deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, duke paraqitur të dhëna mbi pronat, të hyrat, kursimet dhe detyrimet financiare të tij dhe familjes. Pasuritë e paluajtshme Në deklarimin e tij, Prebreza ka raportuar disa prona të paluajtshme në emër të…
Kryetari i Komunës së Fushë Kosovës, Valon Prebreza, ka dorëzuar deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, duke paraqitur të dhëna mbi pronat, të hyrat, kursimet dhe detyrimet financiare të tij dhe familjes.
Pasuritë e paluajtshme
Në deklarimin e tij, Prebreza ka raportuar disa prona të paluajtshme në emër të tij dhe familjes.
Ai ka deklaruar një banesë me sipërfaqe 66.09 metra katrorë, të blerë në vitin 2010 përmes kursimeve familjare dhe kredie, me vlerë prej 20 mijë eurosh.
Po ashtu, në deklarim figuron një shtëpi me sipërfaqe 165 metra katrorë, e cila ka nisur të ndërtohet në vitin 2025 dhe ende nuk ka përfunduar. Vlera e saj është deklaruar 65 mijë euro, ndërsa financimi është bërë përmes kursimeve familjare dhe një kredie prej 15 mijë eurosh të marrë nga bashkëshortja.
Në pronësi të prindërve është deklaruar një shtëpi me sipërfaqe 145 metra katrorë, e trashëguar, me vlerë të deklaruar 150 mijë euro. Gjithashtu, prindërit posedojnë edhe një banesë prej 87.73 metrash katrorë, të blerë në vitin 2018 për 44 mijë euro.
Pasuritë e luajtshme
Sa i përket pasurive të luajtshme, janë deklaruar dy vetura.
Njëra prej tyre është përfituar si dhuratë nga vëllai në vitin 2008, me vlerë 3,200 euro dhe është në pronësi të deklaruesit. Veturë tjetër është dhuratë për martesë nga prindërit e bashkëshortes, e përfituar në vitin 2021, me vlerë 12 mijë euro dhe figuron në pronësi të bashkëshortes.
Të hyrat dhe kursimet
Në deklarimin e pasurisë janë përfshirë edhe të hyrat vjetore të deklaruesit dhe familjes.
Prebreza ka raportuar të ardhura nga paga në vlerë totale prej rreth 9,700 euro në vit. Bashkëshortja ka të hyra vjetore prej mbi 7,600 euro.
Në deklarim përfshihen edhe të hyrat e prindërve, të cilat përbëhen nga paga dhe pensione dhe arrijnë në disa mijëra euro në vit.
Sa i përket kursimeve, deklaruesi ka raportuar 3,500 euro në llogari bankare në NLB Bankë.
Detyrimet financiare
Në deklarim është evidentuar një kredi e marrë për ndërtimin e shtëpisë.
Bëhet fjalë për një kredi në vlerë 15 mijë euro nga NLB Banka, me afat kthimi deri në vitin 2030. Sipas të dhënave, shuma e mbetur për pagesë është 12,849 euro. Kredia figuron në emër të bashkëshortes.
Funksioni dhe angazhimet
Valon Prebreza mban funksionin e kryetarit të Komunës së Fushë Kosovës nga data 4 dhjetor 2025.
Paraprakisht, ai ka ushtruar funksionin e drejtorit në Ministrinë e Ekonomisë, në një pozitë menaxheriale, nga maji i vitit 2023 deri në nëntor të vitit 2025.
Të dhëna të tjera
Në deklarimin e pasurisë nuk janë raportuar aksione në shoqëri tregtare, letra me vlerë apo posedim i kriptovalutave.
Gjithashtu, nuk janë deklaruar donacione për parti politike apo shpenzime të tjera të kësaj natyre./lajmi.net/