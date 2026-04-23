OKB jep alarmin: Lufta në Iran po i shtyn më shumë se 30 milionë njerëz drejt varfërisë
Më shumë se 30 milionë njerëz janë në rrezik të bien përsëri në varfëri për shkak të pasojave të luftës në Iran, sipas kreut të Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, Alexandre de Croix. Ai thekson se problemet në zinxhirin e furnizimit me karburant dhe plehra tashmë po e përkeqësojnë situatën. Duke folur për…
Më shumë se 30 milionë njerëz janë në rrezik të bien përsëri në varfëri për shkak të pasojave të luftës në Iran, sipas kreut të Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, Alexandre de Croix.
Ai thekson se problemet në zinxhirin e furnizimit me karburant dhe plehra tashmë po e përkeqësojnë situatën.
Duke folur për ‘Reuters’, De Croix tha se mungesat e plehrave – të përkeqësuara nga bllokada e Ngushticës së Hormuzit – po fillonin të ndikonin negativisht në prodhimin bujqësor. Ky zhvillim pritet të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në të korrat e këtij viti, duke përkeqësuar më tej situatën ushqimore.
Ai paralajmëroi se pasiguria ushqimore pritet të arrijë kulmin në muajt në vijim, ndërsa opsionet e reagimit të menjëhershëm mbeten të kufizuara. Edhe në rast të një ndërprerjeje të menjëhershme të armiqësive, ndikimet tashmë kanë filluar dhe do të vazhdojnë të prekin miliona njerëz.
Vërehet se një përqindje e konsiderueshme e prodhimit global të plehrave vjen nga Lindja e Mesme, ndërsa afërsisht një e treta e trafikut global të plehrave kalon nëpër Ngushticën e Hormuzit, duke e bërë rajonin kritik për zinxhirin ushqimor global.
Në të njëjtën kohë, organizatat ndërkombëtare, si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së, kanë paralajmëruar tashmë për një rritje të pritur të çmimeve të ushqimeve, e cila do të prekë kryesisht grupet sociale më të cenueshme.
Sipas De Croix, pasojat më të gjera ekonomike të krizës kanë çuar tashmë në humbje të vlerësuara midis 0.5% dhe 0.8% të PBB-së globale, duke nënvizuar se dëmet e shkaktuara brenda pak javësh mund të duhen dekada për t’u riparuar.
Në të njëjtën kohë, përkeqësimi i situatës po pengon ndjeshëm punën e organizatave humanitare, pasi fondet po ulen ndërsa nevojat po rriten në zonat që janë tashmë në krizë, siç janë Sudani, Gaza dhe Ukraina.
Ai paralajmëroi se mund të ketë raste kur bashkësia ndërkombëtare nuk do të jetë në gjendje të ofrojë ndihmën e kërkuar, duke i lënë popullatat vulnerabël pa mbështetje dhe të ekspozuara ndaj kushteve edhe më të pafavorshme të jetesës.