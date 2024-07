Gjendet pa dokument identifikimi i mituri – Policia kërkon bashkëpunim me qytetarët për identifikim e tij Policia e Kosovës ka identifikuar një të mitur në Rahovec i cili nuk posedonte dokument identifikimi. I mituri, sipas policisë, është me nevoja të veçanta që nuk ka aftësi komunikuese. Policia ka kërkuar bashkëpunim me qytetarët për identifikim e tij lidhur me ndonjë adresë banimi Kërkesë për bashkëpunim me qytetarë apo ndonjë informacion lidhur me…