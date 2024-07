Gjenden katër sera me drogë në Deçan, dyshohet se ishin të mbjellura rreth 300 bimë Policia e Kosovës në vazhdën e angazhimeve të shtuara, gjatë implementimit të një plani operativ përmes pajisjeve teknologjike, në bjeshkën e Roshkodolit – Komuna e Deçanit në një zonë të thellë malore, kanë lokalizuar një vend ku dyshohej se po kultivoheshin bimë narkotike. Me datë 29.07.2024 njësitet e specializuara kufitare së bashku edhe me njesinë…