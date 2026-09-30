Gjakova miraton buxhetin prej 43.7 milionë eurosh për vitin 2027, 21 vota për dhe 10 kundër

Kuvendi Komunal i Gjakovës ka miratuar buxhetin e Komunës për vitin 2027, me vlerë prej 43 milionë e 715 mijë e 897 euro. Sipas drejtorit të Financave në Komunën e Gjakovës, Durim Halilaj, buxheti është miratuar me 21 vota për, 10 kundër, ndërsa nuk ka pasur asnjë votë abstenimi. “Me 21 vota për, 0 abstenim,…

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30/09/2026 14:26

Kuvendi Komunal i Gjakovës ka miratuar buxhetin e Komunës për vitin 2027, me vlerë prej 43 milionë e 715 mijë e 897 euro.

Sipas drejtorit të Financave në Komunën e Gjakovës, Durim Halilaj, buxheti është miratuar me 21 vota për, 10 kundër, ndërsa nuk ka pasur asnjë votë abstenimi.

“Me 21 vota për, 0 abstenim, dhe 10 kundër miratohet buxheti i Komunes se Gjakoves për vitin 2027. Buxheti i Komunes së Gjakoves për vitin 2027 është 43,715,897€”, ka njoftuar Halilaj.

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