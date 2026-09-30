Behrami i reagon Kurtit: Pse nuk ke të njëjtin motiv për mbrojtjen e UÇK-së si për Ligjin për Shtetësi serbe?

Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka reaguar ndaj kryeministrit Albin Kurti lidhur me procedimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Behrami ka thënë se mendimi ligjor i Ministrisë së Drejtësisë për këtë çështje nuk është obligues për deputetët dhe se, sipas tij, procedura mund të ishte përfunduar shumë më shpejt.
“Fillimisht, mendimi ligjor i Ministrisë së Drejtësisë është totalisht i parëndësishëm, as nuk është i obligueshëm për neve deputetëve. Ai është rutinë koti dhe ka mundur me e bërë brenda dy minutave, me disa mendime dhe me e sjellë në Kuvend”, deklaroi Behrami në emisionin “Kosova Today”.
Ai më pas e ka pyetur pse, sipas tij, Kurti nuk tregon të njëjtin angazhim si për Ligjin për Shtetësi edhe për çështjet që lidhen me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.