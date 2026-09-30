Kryediplomati shqiptar pret në takim ambasadorin e ri të SHBA-ve
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, priti sot në një takim ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eric Wendt. Hoxha theksoi se Shtetet e Bashkuara mbeten një nga partnerët strategjikë më të afërt dhe më të çmuar të Shqipërisë. “Marrëdhënia jonë mbështetet në vlera të përbashkëta demokratike,…
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Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, priti sot në një takim ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eric Wendt.
Hoxha theksoi se Shtetet e Bashkuara mbeten një nga partnerët strategjikë më të afërt dhe më të çmuar të Shqipërisë.
“Marrëdhënia jonë mbështetet në vlera të përbashkëta demokratike, në një partneritet të fortë të sigurisë brenda NATO-s dhe në një miqësi të kahershme mes popujve tanë”, tha ai.
Sipas tij, “gjurmët e Shteteve të Bashkuara në momente kyçe dhe përcaktuese të historisë së Shqipërisë janë të pashlyeshme dhe mbeten një themel i fuqishëm për partneritetin tonë strategjik, të fortë dhe gjithnjë e më të thelluar”.
Ministri shtoi se pret që të punojnë ngushtë së bashku për të thelluar më tej marrëdhëniet dypalëshe, përfshirë për të zgjeruar mundësitë ekonomike dhe të investimeve, për të forcuar bashkëpunimin për sigurinë dhe stabilitetin rajonal, si dhe për t’iu përgjigjur sfidave globale që kërkojnë koordinim të ngushtë mes aleatëve.
“Për Shqipërinë, anëtarësimi në Bashkimin Evropian, si përparësia jonë kryesore kombëtare, dhe një partneritet i fortë e i qëndrueshëm transatlantik janë dy anë të së njëjtës medalje. Mbetemi plotësisht të angazhuar për forcimin e mëtejshëm të partneritetit tonë strategjik me Shtetet e Bashkuara dhe të lidhjeve tona transatlantike në vitet që vijnë”, theksoi Hoxha.
Ai i uroi mirëseardhjen ambasadori si dhe çdo sukses në misionin e tij, teksa shtoi se pret me kënaqësi një bashkëpunim të afërt, produktiv dhe të qëndrueshëm.