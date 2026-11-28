Haradinaj uron 28 Nëntorin, publikon fotografi me nënën Rukë
Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, njëherësh deputeti i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka uruar shqiptarët për festën e 28 Nëntorit. Haradinaj, në postimin e tij urues, ka shpërndarë edhe një fotografi me nënën Rukë. “Gëzuar 28 Nëntori të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë!”, ka shkruar Haradinaj.
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Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, njëherësh deputeti i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka uruar shqiptarët për festën e 28 Nëntorit.
Haradinaj, në postimin e tij urues, ka shpërndarë edhe një fotografi me nënën Rukë.
“Gëzuar 28 Nëntori të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë!”, ka shkruar Haradinaj.