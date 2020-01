Reperi me prejardhje shqiptare, Gashi, do të vijë së shpejti me një projekt të përbashkët me Chris Brown, shkruan lajmi.net.

Nëpërmjet një postimi të fundit ai ka treguar se me 24 janar do ta sjell bashkëpunimin me reperin me famë botërore Chris Brown, si dhe Afro B e Dj Snake.

Duke pasur parasysh se artistët me të cilët do të bashkëpunojë janë shumë të suksesshëm, kjo këngë pritet të jetë një super hit./Lajmi.net/