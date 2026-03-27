Fuqia e futbollit: Kosova kërkohet shumëfish më shumë në Google nga Turqia sesa kur shpallëm Pavarësinë
Kombëtarja e Kosovës arriti mbrëmë një fitore historike ndaj Sllovakisë në kuadër të gjysmëfinales së playoff-it për kualifikim në Kupën e Botës.
Pas këtij triumfi, “Dardanët” do të përballen me Turqinë të martën në finalen vendimtare në stadiumin “Fadil Vokrri”, ku do të përcaktohet skuadra që siguron biletën për në turneun më të madh në botë për shtete.
Fitorja e Kosovës ka zgjuar interesim të madh në Turqi, gjë që dëshmohet nga statistikat e publikuara nga Google Trends.
Madje, sipas kërkimeve në shtatë ditët e fundit, Kosova renditet në mesin e dy temave më të kërkuara në Google në Turqi.
I njëjti trend është vërejtur edhe në Sllovaki, ndonëse jo në të njëjtën shkallë si në Turqi, por që mbetet i konsiderueshëm duke pasur parasysh se bëhet fjalë për një vend që nuk e njeh zyrtarisht pavarësinë e Kosovës.
Kjo rritje e interesimit tregon se futbolli nuk është thjesht një lojë, por një forcë që bashkon njerëzit, zgjon kureshtje ndërkombëtare dhe tejkalon kufijtë, duke e kthyer edhe një vend të vogël në qendër të vëmendjes globale.