Fuego shpreh keqardhje për veprimet ndaj Adrianit në BBVK5

Mbrëmjen e kaluar, gjatë Prime-it të “Big Brother VIP Kosova 5”, u transmetua një klip ku disa nga banorët meshkuj u panë duke bërë veprime ndaj Adrianit, të cilat u konsideruan si bullizim ndaj tij. Në mesin e banorëve të përfshirë në këtë situatë ishte edhe Fuego, i cili sot ka shprehur keqardhje për sjelljen…

ShowBiz

14/11/2026 20:53

Mbrëmjen e kaluar, gjatë Prime-it të “Big Brother VIP Kosova 5”, u transmetua një klip ku disa nga banorët meshkuj u panë duke bërë veprime ndaj Adrianit, të cilat u konsideruan si bullizim ndaj tij.

Në mesin e banorëve të përfshirë në këtë situatë ishte edhe Fuego, i cili sot ka shprehur keqardhje për sjelljen e tij ndaj Adrianit.

“Realisht, ai gjesti që ia bona Adrianit hiç s’ke i mirë, por edhe unë e kisha presionin se m’erdhën 3-4 veta këtu edhe e bona një gjest shumë palidhje. Ma së pari, familja jem nuk m’ka rritë në atë kulturë”, u shpreh Fuego.

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

November 14, 2026

Ky është mesazhi që mori Shqiponja përmes dronit në BBVK5

November 14, 2026

“Pulë”, “Çikë e keqe”, “Surrat patate” – Përplasje e ashpër mes...

November 14, 2026

Arlinda e mërzitur, flet për pëlqimin ndaj Norës në BBVK 5:...

November 14, 2026

Dy hyrje dhe një eliminim – çka ndodhi mbrëmë në “BBVK...

Lajme të fundit

Avokati, Stojkoviq: Radoiçiqi dhe Veselinoviqi ndodhen në Rusi

Kristjan Asllani: Jemi përgatitur mirë dhe duam ta...

Presidentja Shiroka Pula mori pjesë në Ballon e Marinsave Amerikanë

Buxheti i vitit 2027: Ku janë alokuar paratë e qytetarëve?