Presidentja Shiroka Pula mori pjesë në Ballon e Marinsave Amerikanë

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, mori pjesë në Ballon e Marinsave Amerikanë, të organizuar me rastin e 251-vjetorit të themelimit të Korpusit të Marinsave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me këtë rast, Presidentja Shiroka Pula shprehu mirënjohjen e thellë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për kontributin e jashtëzakonshëm të…

Lajme

14/11/2026 20:29

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, mori pjesë në Ballon e Marinsave Amerikanë, të organizuar me rastin e 251-vjetorit të themelimit të Korpusit të Marinsave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Me këtë rast, Presidentja Shiroka Pula shprehu mirënjohjen e thellë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për kontributin e jashtëzakonshëm të ushtarëve amerikanë në mbrojtjen e lirisë dhe paqes.

Ajo theksoi se për Kosovën, Amerika është shumë më tepër se një aleat strategjik, duke kujtuar përkrahjen amerikane në momentet më të vështira të historisë së Kosovës, si dhe kontributin e saj në realizimin e ëndrrës për liri dhe shtet.

Artikuj të ngjashëm

November 14, 2026

Haziri për Rugovën: Republika e Kosovës mban autorësinë e tij, luftën...

November 14, 2026

Avokati, Stojkoviq: Radoiçiqi dhe Veselinoviqi ndodhen në Rusi

November 14, 2026

Buxheti i vitit 2027: Ku janë alokuar paratë e qytetarëve?

November 14, 2026

Zelensky paralajmëron se nisma amerikane për sigurinë në Evropë mund t’i...

November 14, 2026

Punë për shitjen e kokainës përmes TikTok, Sky News zbulon prapaskenat...

November 14, 2026

HISTORIKE | Trump, Putin dhe Xi Jinping pritet të takohen në...

Lajme të fundit

Haziri për Rugovën: Republika e Kosovës mban autorësinë...

Avokati, Stojkoviq: Radoiçiqi dhe Veselinoviqi ndodhen në Rusi

Fuego shpreh keqardhje për veprimet ndaj Adrianit në BBVK5

Kristjan Asllani: Jemi përgatitur mirë dhe duam ta...