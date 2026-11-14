Buxheti i vitit 2027: Ku janë alokuar paratë e qytetarëve?
Buxheti i përgjithshëm i Republikës së Kosovës për vitin 2027, i cili kap shifrën prej 4,256,701,380 euro, është strukturuar përmes një sërë kategorish ekonomike për të mbuluar funksionimin e institucioneve, skemat sociale, zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimet publike në nivelin qendror dhe atë lokal. Pagat dhe Shtesat (Sektori i Personalit dhe Administratës Publike) Për mbulimin…
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Buxheti i përgjithshëm i Republikës së Kosovës për vitin 2027, i cili kap shifrën prej 4,256,701,380 euro, është strukturuar përmes një sërë kategorish ekonomike për të mbuluar funksionimin e institucioneve, skemat sociale, zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimet publike në nivelin qendror dhe atë lokal.
Pagat dhe Shtesat (Sektori i Personalit dhe Administratës Publike)
Për mbulimin e pagave dhe shtesave të të gjithë të punësuarve në sektorin publik, përfshirë administratën shtetërore, arsimin, shëndetësinë, sigurinë dhe gjyqësorin, është ndarë shuma e përgjithshme prej 1,084,875,725 euro. Kjo shifër ndahet mes nivelit qendror në vlerën 643,046,395 euro dhe nivelit lokal (komunal) në vlerën 441,829,330 euro. Këto mjete sigurojnë ekzekutimin e rregullt të pagave për mbi 45 mijë pozita në komuna, si dhe për të gjithë punonjësit e institucioneve qendrore, duke garantuar stabilitet në funksionimin e shërbimeve vitale të shtetit, transmeton lajmi.net.
Mallrat dhe Shërbimet (Furnizimi i Institucioneve dhe Shërbimet Publike)
Sektori i mallrave dhe shërbimeve, i cili mbulon furnizimin me barna dhe material mjekësor në spitale, mirëmbajtjen e objekteve publike, shkollave dhe shërbimet e kontratave të ndryshme publike, peshon gjithsej 547,402,133 euro. Nga kjo shumë, niveli qendror menaxhon 395,229,954 euro, ndërsa organizatat buxhetore komunale (niveli lokal) menaxhojnë 152,172,179 euro. Këto fonde janë kyçe për të mbajtur funksionale spitalet, shkollat dhe institucionet e tjera pa ndërprerje gjatë gjithë vitit fiskal.
Shpenzimet Komunale (Faturat e Energjisë, Ujit dhe Ngrohjes)
Për mbulimin e shpenzimeve komunale të institucioneve publike, të tilla kā faturat e energjisë elektrike, ujësjellësit, ngrohjes qendrore dhe menaxhimit të mbeturinave për shkolla, spitale, çerdhe dhe ndërtesa administrative, buxheti i vitit 2027 ka ndarë gjithsej 41,216,037 euro. Prej tyre, 21,184,735 euro i takojnë nivelit qendror, ndërsa 20,031,302 euro janë të alokuara për institucionet e nivelit lokal për të mbuluar nevojat e infrastrukturës komunale.
Subvencionet dhe Transfere (Skemat Sociale dhe Pensionale)
Sektori i subvencioneve dhe transfereve, i cili përbën një nga zërat më të rëndësishëm socialë të buxhetit të shtetit, arrin vlerën totale prej 1,445,850,098 euro. Pjesa dërrmuese e këtyre mjeteve menaxhohet në nivelin qendror me 1,400,807,676 euro, ndërsa niveli lokal ndan 45,042,422 euro. Kjo kategori financon skemat e rregullta pensionale, pensionet e kontributpaguesve, ndihmat sociale, mbështetjen për kategoritë e dalura nga lufta, si dhe subvencione të ndryshme për bujqësinë, kulturën, rininë dhe sportin.
Investimet Kapitale (Infrastruktura dhe Zhvillimi)
Për zhvillimin e vendit përmes projekteve të reja infrastrukturore, ndërtimit të rrugëve, autostradave, shkollave, spitaleve, çerdheve dhe rrjeteve të ujësjellësit, buxheti 2027 ka parashikuar gjithsej 1,070,497,643 euro për investime kapitale. Nga ky fond total, 823,495,105 euro janë dedikuar për projekte kapitale të nivelit qendror, kurse 247,002,538 euro janë ndarë për projekte kapitale në nivelin lokal, duke mundësuar përmirësimin e kushteve dhe infrastrukturës në çdo komunë të vendit.
Rezerva Buxhetore (Fondet e Emergjencës)
Për të mbuluar shpenzimet e paparashikuara dhe emergjencat gjatë vitit fiskal 2027, buxheti i shtetit ka ndarë një fond rezervë prej 11,859,744 euro. Ky fond ndahet në 10,000,000 euro rezerva për nivelin qendror dhe 1,859,744 euro rezerva për nivelin lokal, të cilat përdoren sipas nevojave urgjente dhe legjislacionit në fuqi gjatë vitit./lajmi.net/