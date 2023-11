Frosinone eliminon Torinon e Vojvodës Frosinone ka mposhtur Torinon me rezultat 2:1 për ta eliminuar nga Kupa e Italisë. Në këtë ndeshje morën pjesë dy lojtarë me prejardhje nga Kosova, Mëgim Vojvoda i Torinos, si dhe Arijon Ibrahimoviçi i Frosinones, shkruan lajmi.net. Sulmuesi me prejardhje nga Kosova, Ibrahimoviçi, zhbllokoi rezultatin në këtë përballje. Ai ka shënuar për rezultatin 0:1, në…