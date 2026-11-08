Foshnja dërgohet pa shenja jete në Spitalin e Pejës, trupi dërgohet për obduksion

Një foshnjë është dërguar pa shenja jete nga familjarët në Spitalin e Pejës, ndërsa rasti është iniciuar si “Hetim i vdekjes”. Sipas raportit të Policisë, rasti ka ndodhur më 7 nëntor, rreth orës 10:00. “Raportohet se në Spitalin e Pejës, nga familjarët është dërguar foshnja viktimë m/k pa shenja jete”, thuhet në raport. Vdekjen e…

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08/11/2026 09:07

Një foshnjë është dërguar pa shenja jete nga familjarët në Spitalin e Pejës, ndërsa rasti është iniciuar si “Hetim i vdekjes”.

Sipas raportit të Policisë, rasti ka ndodhur më 7 nëntor, rreth orës 10:00.

“Raportohet se në Spitalin e Pejës, nga familjarët është dërguar foshnja viktimë m/k pa shenja jete”, thuhet në raport.

Vdekjen e foshnjës e ka konstatuar mjeku kujdestar, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.

Rrethanat e vdekjes pritet të ndriçohen pas përfundimit të procedurave përkatëse. /Lajmi.net/

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