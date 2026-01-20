Forumi Ekonomik Gjermano-Kosovar pritet të mbahet në tetor 2026
Lajme
Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (KDWV-OEGJK) ka pritur në vizitën e tij të parë zyrtare Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, në ambientet e saj në Prishtinë.
Vizita e ambasadorit u vlerësua si një mundësi e rëndësishme për shkëmbimin e pikëpamjeve rreth forcimit të mëtejmë të marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. Në këtë takim mori pjesë edhe Zëvendësambasadori dhe Shefi i Sektorit Ekonomik në Ambasadën Gjermane, Christian Böttcher, transmeton lajmi.net.
Gjatë diskutimeve, përfaqësuesit e Odës prezantuan ekipin, misionin dhe aktivitetet e vazhdueshme të KDWV-së, duke theksuar rolin e saj si urë lidhëse ndërmjet institucioneve dhe bizneseve të të dyja vendeve. Biseda u zhvillua në frymë të hapur dhe konstruktive, me fokus në thellimin e bashkëpunimit dhe zgjerimin e ndikimit të përbashkët ekonomik.
Ambasadori Rudolph shprehu mbështetjen e tij të plotë për rolin e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare në nxitjen e bashkëpunimit bilateral dhe konfirmoi gatishmërinë e Ambasadës Gjermane për bashkëpunim të ngushtë me këtë asociacion. Në takim u diskutuan edhe iniciativa konkrete, përfshirë organizimin e vizitave të synuara të bizneseve kosovare në Gjermani, ardhjen e delegacioneve të kompanive gjermane në Kosovë, përfshirjen e diasporës kosovare në projekte ekonomike, si dhe mbështetjen e platformave dhe ngjarjeve të orientuara drejt biznesit.
Një nga pikat kryesore të diskutimit ishte edhe Forumi Ekonomik Gjermano-Kosovar, i planifikuar për fundin e tetorit 2026, i cili synon të shërbejë si një ngjarje kyçe për lidhjen e institucioneve, bizneseve dhe investitorëve nga të dyja vendet.
Vizita e ambasadorit gjerman u cilësua si një sinjal i fuqishëm i përkushtimit të përbashkët për avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë.
