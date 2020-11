Formacionet zyrtare: West Brom – Tottenham

Dy skuadrat duan fitore në mënyrë që të arkëtojnë pikët e plota, shkruan lajmi.net.

Formacionet zyrtare tashmë janë publikuar:

West Brom: Johnstone, Furlong, Ajayi, Bartley, O’Shea, Townsend, Gallagher, Livermore, Krovinovic, Robinson, Grant.

📋 Kyle Bartley, @dara_oshea_ and @CallumRobinson7 come into our starting XI for today’s clash against @SpursOfficial.#WBATOT | #WBA

— West Bromwich Albion (@WBA) November 8, 2020