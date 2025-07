Kabashi-Ramaj: Nëse seanca në orën 20:00 është thirrur pa verifikim, do të ishte improvizim që minon besimin

Në një postim në rrjetet sociale, ekspertja e sigurisë dhe anëtare e PDK-së, Besa Kabashi-Ramaj, ka theksuar se alarmi për bombë ndaj Kuvendit të Kosovës përbën një provë serioze për aftësinë e institucioneve shtetërore për të garantuar sigurinë publike dhe institucionale.

Kabashi-Ramaj argumenton se për të gjitha vendet e zhvilluara, çdo alarm, real apo i rremë, trajtohet si kërcënim deri në verifikim të plotë. Ajo shton se “aty ku përfaqësuesit janë të gjithë së bashku, çdo alarm bëhet kërcënim institucional”, duke nxjerrë në pah rëndësinë e trajtimit profesional të këtyre rasteve, transmeton lajmi.net.

Ekspertja analizon më tej se parandalimi është themel, duke sugjeruar një zinxhir veprimesh:

Hetim i menjëhershëm, kontroll i sigurisë dhe verifikim nga EOD, AKI, Policia dhe Prokuroria.

Evakuim i mençur dhe i planifikuar, me udhëzues dhe kontroll nga ekspertët.

Rifillim i seancës vetëm pas konfirmimit zyrtar të sigurisë.

Transparencë publike mbi mënyrën se si alarmi u trajtua, cilët ishin aktorët dhe çfarë rezultatesh u arritën.

Kabashi-Ramaj paralajmëron se çdo improvizim në këtë situatë dëmton besimin publik, dhe se Kosova ka nevojë për një qeverisje që vepron si shtet i vërtetë, jo eksperimenton me sigurinë kombëtare.

Postimi i plotë:

Kërcënimi me bombë ndaj Kuvendit është test ndaj shtetit.



Sipas praktikave të vendeve të zhvilluara, çdo alarm, real apo i rremë, trajtohet si kërcënim derisa të verifikohet ndryshe.



Aty ku përfaqësuesit janë të gjithë së bashku, çdo alarm bëhet kërcënim institucional.



Parandalimi është themel: hetim i menjëhershëm, kontroll i sigurisë, verifikim EOD-AKI-Polici-Prokurori – dhe seanca rifillon vetëm kur institucionet konfirmojnë sigurinë.



Nëse seanca është thirrur për në ora 20:00 pa verifikimin e plotë dhe transparencë publike, kjo nuk është menaxhim i sigurisë, është improvizim që minon besimin e qytetarëve.



Standardet:



1. Trajtim si kërcënim real: Çdo alarm, qoftë dhe i rremë, duhet të trajtohet deri në verifikim të plotë.



2. Evakuim i mençur, jo panik: Plani duhet të përfshijë udhëzues të evakuimit, verifikim të pajisjeve, kontroll nga ekspertët.



3. Seanca në orën 20:00?– Lejohet vetëm kur EOD, AKI, Policia dhe prokuroria raportojnë se zona është e sigurt, sipas parimit: “Rifillojmë vetëm kur e dimë kush është përgjegjës, si reaguam dhe si parandalojmë”.



4. Transparencë publike: Qeveria duhet të raportojë publikisht:



– si mori alarmin;



– cilët institucione u angazhuan dhe me ç’protokoll;



– çfarë zbuluan ekspertët;



– kur dhe pse u vendos se seanca mund të rifillonte.



Kosova ka nevojë për një udhëheqje që e kupton botën që po ndryshon rreth saj, që di të reagojë si shtet, dhe që nuk eksperimenton me sigurinë kombëtare./lajmi.net/