Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Valladolid – Real Madrid.

Kampioni në fuqi e nisë sot pjesën e dytë të sezonit, transmeton lajmi.net.

‘Mbretërit’ luajnë në udhëtim te Valladolid, skuadër e lehtë në letër, por që mund të befasojë.

Në këtë takim Reali do jetë i kompletuar pavarësisht që disa nga lojtarët u rikthyen më vonë me grupin pas detyrave me kombëtaret e tyre.

Ndeshja fillon në orën 21:30.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare:

Real Valladolid:/

Real Madrid: