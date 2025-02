Formacionet zyrtare: Real Madrid – Man City

Los Blancos triumfuan 3-2 në udhëtim te Citizens javën e kaluar, ndërsa sonte do të përcaktohet kush kalon në fazën e eliminimit direkt me ndeshjen që nis në ora 21:00 në “Santiago Bernabeu”.

Dy skuadrat kanë publikuar formacionet zyrtare, ndërsa do të japin maksimumin në një takim që tashmë është dëshmuar se është “finale para finales”.

Formacionet zyrtare:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Tchouameni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vini Jr.

Man City: Ederson, Khusanov, Stones, Dias (C), Gvardiol, Nico, Gundogan, Bernardo, Foden, Savinho, Marmoush.

— Manchester City (@ManCity) February 19, 2025