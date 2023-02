Formacionet zyrtare: Milan – Torino

Milani është nikoqir i Torinos, në kuadër të kësaj xhiroje në ligën italiane, transmeton lajmi.net.

Ata vijnë në këtë takim pas humbjes 1:0 nga rivali i qytetit, Interi,

‘Rossoneri’ nuk po kalon në një moment të mirë, andaj kërkojnë këndelljen sot ndaj Torinos.

Milani kanë përballë një skuadër që po tregon formë të mirë në Serie A.

Kjo do të thotë që kampioni në fuqi nuk do ta kenë aspak të lehtë këtë ndeshje.

Loja fillon në orën 20:45, në ‘San Siro’.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë formacionet zyrtare./Lajmi.net/

Milan:

Team news for #MilanTorino 📋#SempreMilan

Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/Pwrs7MpK25

— AC Milan (@acmilan) February 10, 2023