Formacionet zyrtare: Milan – Roma

Derbi i kësaj xhiroje në Serie A zhvillohet në ‘San Siro’.

Milani është nikoqir i Romës, transmeton lajmi.net.

Të dy skuadrat kanë ngecur me rezultate në ligën italiane, por gjithmonë kanë dhuruar spektakël.

Si Milani ashtu edhe Roma do kërkojnë fitoren, andaj na pret një ndeshje tejet interesante.

Ndeshja fillon nga ora 20:45.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare./Lajmi.net/

Milan:

Team news for #MilanRoma 📋

No changes to the side that faced Salernitana 🔁#SempreMilan

Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/WHtc994wFj

— AC Milan (@acmilan) January 8, 2023