Formacionet zyrtare: Man City – Aston Villa

Man City janë nikoqir të Aston Villa këtë xhiro, transmeton lajmi.net.

Kampioni në fuqi dëshiron t’i mbajë pikët në shtëpi dhe t’ju afrohen në vetëm tri pikë Arsenalit.

Kjo pasi ‘Topçinjtë’ dje barazuan 1:1 me Brentfordin.

Ndeshja zhvillohet në ‘Etihad’, me fillim nga ora 17:30.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare./Lajmi.net/

Man City:

Aston Villa:

This is your Aston Villa team to face Manchester City. 👊 #MCIAVL pic.twitter.com/MFFblCFjME

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 12, 2023