Formacionet zyrtare: Irlanda e Veriut – Kosova Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Irlanda e Veriut – Kosova. Kombëtarja e Kosovës do të jetë mysafire e asaj të Irlandës së Veriut, në ndeshjen e vlefshme për grupin e dytë të ligës C, në kuadër të Ligës së Kombeve. ‘Dardanët’ do kërkojnë fitoren e dytë ndaj irlandezëve, sot në Belfast, përcjell lajmi.net. Djelmoshat…