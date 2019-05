Formacionet zyrtare: Celta Vigo – Barcelona

Në kuadër të xhiros së 36-të në La Liga, kampionët luajnë në udhëtim kundër Celta Vigos, shkruan lajmi.net.

Mysafirët do të luajnë në këtë ndeshje me disa ndryshime në formacion, pasi kanë siguruar titullin e kampionit dhe kanë test të vështirë me Liverpool në kuadër të Ligës së Kampionëve.

Celta Vigo në anën tjetër kërkon me çdo kusht tri pikët, për tu shkëputur nga zona e rrezikut.

Ndeshja mes Celtas dhe Barcelonës do të luhet me fillim nga ora 20:45.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për të dyja skuadrat. /Lajmi.net/

Celta:

Barca: