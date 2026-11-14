Media italiane i kushton vëmendje vërshëllimave gjatë himnit të Izraelit në Prishtinë, i lidh me situatën në Gaza

Mediumi italian “Sport Mediaset” ka shkruar për ndeshjen ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, e cila përfundoi me rezultat 0-0 në kuadër të Ligës së Kombeve, duke i kushtuar vëmendje të veçantë atmosferës në stadiumin e Prishtinës. Sipas raportimit të mediumit italian, tifozët kosovarë kanë vërshëllyer gjatë intonimit të himnit kombëtar të Izraelit, duke shprehur pakënaqësinë e…

Sport

14/11/2026 23:50

Mediumi italian “Sport Mediaset” ka shkruar për ndeshjen ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, e cila përfundoi me rezultat 0-0 në kuadër të Ligës së Kombeve, duke i kushtuar vëmendje të veçantë atmosferës në stadiumin e Prishtinës.

Sipas raportimit të mediumit italian, tifozët kosovarë kanë vërshëllyer gjatë intonimit të himnit kombëtar të Izraelit, duke shprehur pakënaqësinë e tyre në lidhje me veprimet e këtij shteti në Gaza.

“Një tjetër pritje armiqësore për ekipin vizitor, e lidhur me veprimet e vendit të tyre në Gaza”, thuhet në artikullin e “Sport Mediaset”, ku përmendet edhe fakti se disa futbollistë të Kosovës i ulën kokat gjatë himnit izraelit.

Mediumi italian ka shkruar gjithashtu se lojtarët dhe stafi teknik i Izraelit e kënduan himnin me pasion, ndërsa vërshëllimat e tifozëve vazhduan edhe gjatë ndeshjes.

Në artikull përmendet edhe përjashtimi i mesfushorit kosovar Veldin Hodža në minutën e 67-të, si dhe dy ndeshjet e diskutueshme të Izraelit kundër Irlandës muajin e kaluar, gjatë të cilave futbollistët irlandezë kishin ulur kokat gjatë himnit izraelit.

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