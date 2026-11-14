Më 17 nëntor shpallet aktgjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve, për rastin e administrimit të drejtësisë
Të martën e 17 nëntorit, me fillim nga ora 10:00, do të mbahet seanca e shpalljes së aktgjykimit ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve, në gjykimin për administrim të drejtësisë. Në këtë proces përfshihet edhe ish-shefi i AKI-së, Bashkim Smakaj, ish-kryetari i Malishevës, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe ish-ministri i Drejtësisë, Hajredin Kuçi. Në aktakuzën…
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Të martën e 17 nëntorit, me fillim nga ora 10:00, do të mbahet seanca e shpalljes së aktgjykimit ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve, në gjykimin për administrim të drejtësisë.
Në këtë proces përfshihet edhe ish-shefi i AKI-së, Bashkim Smakaj, ish-kryetari i Malishevës, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe ish-ministri i Drejtësisë, Hajredin Kuçi.
Në aktakuzën e konfirmuar më 29 nëntor të 2024-tës, Thaçi dhe të tjerët akuzohen për vepra penale që lidhen me pretendime për përpjekje të paligjshme për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve në gjykimin e krimeve të luftës Thaçi dhe të tjerët.
Smakaj, Fazliu dhe Kilaj u arrestuan më 5 dhjetor në Kosovë, për t’u transferuar në objektin e paraburgimit të DHSK-së më 6 dhjetor.
Mes të tjerash, Dhomat e Specializuara përshkruajnë aktakuzën, si në vijim:
Sipas Aktakuzës së konfirmuar, së paku midis 12 prillit 2023 dhe 2 nëntorit 2023, gjatë vizitave jo të privilegjuara në objektin e paraburgimit, z. Thaçi u dha zotit Smakaj, zotit Kilaj, zotit Fazliu dhe zotit Kuçi informacion konfidencial në lidhje me dëshmitarë të ZPS-së, udhëzime për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve të ZPS-së dhe hollësi se si duhej ta bënin këtë.
Në aktakuzë më tej pretendohet se z. Thaçi bashkërendoi tri grupe të veçanta, të formuara me z. Smakaj, me z. Fazliu dhe me z. Kilaj, dhe persona të tjerë kundër të cilëve nuk janë ngritur akuza, si dhe me z. Kuçi, me synimin për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve të ZPS-së në kontekstin e gjykimit aktual për krime lufte Thaçi dhe të tjerët.
Në aktakuzën e konfirmuar, kundër z. Thaçi janë ngritur tri akuza për tentativë për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi; katër akuza për shkelje të fshehtësisë së procedurës, dhe katër akuza për mosbindje ndaj gjykatës. Kundër z. Fazliu, z. Smakaj dhe z. Kilaj është ngritur nga një akuzë për tentativë për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi, dhe një akuzë për mosbindje ndaj gjykatës. Kundër z. Kuçi janë ngritur dy akuza për mosbindje ndaj gjykatës.
Ndërkohë, prokurori i rastit ka kërkuar që ish-presidentit Thaçi të mos i llogaritet koha e kaluar në paraburgim në dënimin që mund t’i shqiptohet në këtë rast.
Zyra e Prokurorit të Specializuar po ashtu ka kërkuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 vjetësh për ish-presidentin.
Kujtojmë se më 16 shtator të këtij viti, Thaçi u dënua me 25 vjet burg, në rastin e gjykimit të ish-krerëve të UÇK-së.