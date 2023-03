Formacionet zyrtare: Arsenal – Everton

Në rrugën e tyre drejt titullit të kampionit në Premier Ligë, Evertoi do të jetë pengesa e radhës për Arsenalin, transmeton lajmi.net.

Skuadra e Mikel Artetës po ‘lufton’ me Manchester Cityn e Pep Guardiolës derisa kanë dy pikë më shumë në vendin e parë, në rast të fitores sot atëherë diferenca shkon në pesë ndërmjet tyre.

Rivali i sotëm i ‘Topçinjve’, Evertoni është në krizë të rezultateve teksa ka mbledhur vetëm 21 pikë pas 24 ndeshjeve duke u renditur në vendin e 18-të.

Pritet të jetë një ndeshje e lehtë së paku në letër për liderin aktual të ligës angleze.

Ndeshja zhvillohet në ‘Emirates’, nga ora 20:45.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare të dy ekipeve./Lajmi.net/

Arsenal:

COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/NeYnYJMaHN

We're unchanged from Leicester City 👊

Everton:

Your Blues to face Arsenal! 🔵

The boss makes one change as Keane comes in for Coady. 🔃#ARSEVE pic.twitter.com/lVeDZdK6LZ

— Everton (@Everton) March 1, 2023