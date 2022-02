Flasin tetovarët : Big Mama do të këndonte në dasmën tonë dhe një ditë përpara doli nga BBV

Kjo për faktin se pretendohej se dalja e saj ishte e gjitha skenar, shkruan lajmi.net.

Diskutimi për daljen e Big Mamës nuk ka marrë fund, pasi ajo ende vazhdon të komentohet.

Një mesazh është publikuar në rrjete sociale ku shihet një banor nga Tetova ku ka vërtetuar se dalja e saj ishte e planifikuar.

“E vërtetë që Big Mama ka dalë nga shtëpia atë natë sepse të nesërmen ka pasur dasëm në fakt jo koncert. Unë jam nga Tetova dhe dikush nga familja ime ka qenë në dasem ku ka qenë Bigi, edhe diçka interesante çka ndodhi ishte se disa ditë para se te dilte Bigu nga shtëpia, ajo gruaja që e ka martu djalin dhe që e kanë pas këtë këngëtare në dasëm, i kanë thënë këngëtaren e keni n’Big Brother si do ja bëni me dasmën a keni gjet këngëtare tjeter, edhe ajo gruja ka thënë jo se do dalë sepse e ka kontratën deri me kaq datë edhe e kishte tregu datën sepse tash smë kujtohet cila datë ka dal Bigu nga shpija, edhe në nfakt se besum ket muhabet edhe ndodhi me të vërtet një dit para dasmës datën që tha ajo gruaja Bigu doli nga shpija. Më vjen keq që faji i mbeti Antonelës për largimin e Big Mamës nga shpija, por e vërteta është ndryshe. Madje atë dit qe e kishte planin për të dal ajo një dit para ose atë ditë e kishte pregatit valixhen rrobat sepse kinse e ka një ndjenjë që do largohet nuk mkujtohet fiks si ndodhin. Madje ka edhe fakte për këto qe po them foto që ka qenë Bigu në dasëm, edhe dihet që rezervimet për dasma bëhen 1/2/3 vjet përpara. Edhe atë fjalën e asaj gruas që ka thënë datën e saktë se do dal Bigu nga shtëpia dhe ndodhi vërtet edhe për atë kam fakte.”, thuhet në shkrimin e gjatë të banorit nga Tetova.

Big Mama ka pasur debat të fortë me Antonelën dhe në ato momente pati kërkuar që të largohet nga shtëpia./Lajmi.net/