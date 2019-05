Fiona Gllavica po martohet, kanë nisur përgatitjet e dasmës

Aktorja e njohur shqiptare, Fiona Gllavica, do t’i jap fund beqarisë, shkruan lajmi.net.

Ajo do ta kurorëzojë dashurinë me martesë më datën 12 të muajit korrik dhe përgatitjet e dasmës veçse kanë filluar.

Fiona ka filluar t’i shpërndajë ftesat tek familjarët dhe miqtë e saj më të ngushtë.

Aktorja është prej vitesh në lidhje me djalin i cili quhet Arbnor me të cilin është edhe e fejuar. Lidhur me planet për martesë Fiona ka folur gjatë një interviste të fundit të dhënë për ‘Mirage’ të cilën mund ta ndiqni në videon në vazhdim./Lajmi.net/