Fillon seanca e dytë e jashtëzakonshme për zgjedhjen e Presidentit

Ka nisur seanca e dytë e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, e thirrur për vazhdimin e procesit të zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Kosovës. Seanca është iniciuar nga Lëvizja Vetëvendosje, ndërsa në rend dite mbetet shqyrtimi i dy kandidaturave të propozuara për këtë post: Feride Rushiti dhe Hatixhe Hoxha. /Lajmi.net/

Lajme

27/04/2026 21:05

