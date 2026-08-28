FIFA ia “zbut” dënimet Paredesit dhe lojtarëve tjerë të Argjentinës
Argjentina ishte goditur me dënime të rënda nga FIFA pas incidenteve në finalen e Botërorit. Nga këto më të rëndin e mori Leandro Paredes dhe Nahuel Molina, me 10 ndeshje dhe 7 ndeshje respektivisht. Mirëpo duket se FIFA i ka zbutur dënimet e tyre pas kërkesës së Argjentinës, e cila u aprovua. Dënimet e tyre…
Sport
Argjentina ishte goditur me dënime të rënda nga FIFA pas incidenteve në finalen e Botërorit.
Nga këto më të rëndin e mori Leandro Paredes dhe Nahuel Molina, me 10 ndeshje dhe 7 ndeshje respektivisht.
Mirëpo duket se FIFA i ka zbutur dënimet e tyre pas kërkesës së Argjentinës, e cila u aprovua.
Dënimet e tyre do të aplikohen edhe në ndeshjet miqësore, ku do ta bënte të mundur që ta përfundojë dënimin brenda këtij viti.