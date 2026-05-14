Alis shkëlqen me paraqitjen e tij në “Eurovision 2026”, balada “Nan” elektrizon publikun

14/05/2026 22:32

Këngëtari shqiptar Alis ka shkëlqyer me paraqitjen e tij në “Eurovision 2026”, duke përfaqësuar Shqipërinë me baladën emocionale “Nan”.

Interpretimi i tij u zhvillua në natën e dytë gjysmëfinale, ku Alis u ngjit i 13-ti në skenë dhe solli performancë të qetë dhe të kontrolluar, duke synuar të transmetojë ndjeshmërinë dhe mesazhin e këngës për miliona shikues në mbarë Evropën, transmeton lajmi.net

Për të mbështetur këngën e Alis, publiku mund të votojë duke përdorur kodin 13, që i përket performancës së tij. Në këtë gjysmëfinale, Shqipëria mund të votohet përmes SMS ose telefonit nga: Armenia, Australia, Austria, Azerbajxhani, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Franca, Letonia, Qiproja, Norvegjia, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar, Luksemburgu, Malta, Rumania dhe Ukraina. Numrat dhe kodet specifike të votimit janë të publikuara nga transmetuesit kombëtarë në secilin vend.

Për pjesën tjetër të botës, përfshirë edhe Kosovën, votimi mund të bëhet online përmes platformës zyrtare të Eurovision: www.esc.vote.

Ndërsa rezultatet finale mbeten për t’u parë, performanca e Alis u cilësua si një përfaqësim i fuqishëm dhe i ndjerë i Shqipërisë në një nga skenat më të mëdha të muzikës europiane. Ky moment thekson angazhimin e artistit për të sjellë një prezantim që lidh publikun me emocionet e baladës “Nan”./lajmi.net/

