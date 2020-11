Fansat kundër Eva Longoria-s pas deklaratës për gratë me ngjyrë

Njerëzit në Twitter menjëherë filluan të flisnin për fjalët e aktores, duke treguar se si ajo minimizoi rolin e grave me ngjyrë në zgjedhjet presidenciale dhe u cilësua si anti-njerëz me ngjyrë, transmeton lapsi. Pas reagimit të ashpër të njerëzve, Eva shkroi në Twitter se komentet e saj ishin keqinterpretuar dhe se ajo “donte të thoshte që gratë latine që votuan, ishin në numër, shumë më shumë se burrat latinë”. “Gratë me ngjyrë kanë qenë prej kohësh shtylla kurrizore e partisë Demokratike”, shtoi ajo.