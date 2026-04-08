Familjarët e Mateos reagojnë pas kërcënimit të Mirit në Big Brother

08/04/2026 20:15

Pas fjalëve të Mirit ndaj Mateos në Big Brother VIP Albania, familjarët e këtij të fundit kanë dalë me një reagim publik ku shprehin shqetësimin e tyre.

Sipas tyre, shprehja “jashtë do merremi vesh” përbën një kërcënim jo vetëm për Mateon, por edhe për familjarët e tij.

Ata theksojnë se, edhe pse programi ka debate dhe emocione të forta, disa kufij nuk duhet të tejkalohen.

Familjarët kërkojnë që të ruhet respekti dhe siguria e çdo banori, të mos normalizohen deklaratat kërcënuese dhe të jepet një shembull pozitiv për publikun.

Reagimi i tyre synon të tërheqë vëmendjen dhe përgjegjësinë ndaj situatave të tilla, pa krijuar konflikt.

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

Zbulohet renditja, ja kur do të përformojë Shqipëria në “Eurovision 2026”...

April 8, 2026

Nga ortakëria me Rogertin e deri te përjashtimi i Gretës –...

April 8, 2026

Drejtësia flet për Hande Erçelin, dalin rezultatet e analizave për substanca...

April 8, 2026

Edisa – e eliminuara e dytë e mbrëmjes në Big Brother VIP Albania 5

Lajme të fundit

Bahtiri thirrje naftëtarëve: Ulni menjëherë çmimet

Ndalohet betonimi i shtretërve të lumenjve

U padit për shpifje, shpallet i pafajshëm Flamur Noka

Spitali i Pejës për vdekjen e punëtorit nga...