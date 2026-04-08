Familjarët e Mateos reagojnë pas kërcënimit të Mirit në Big Brother
Pas fjalëve të Mirit ndaj Mateos në Big Brother VIP Albania, familjarët e këtij të fundit kanë dalë me një reagim publik ku shprehin shqetësimin e tyre.
Sipas tyre, shprehja “jashtë do merremi vesh” përbën një kërcënim jo vetëm për Mateon, por edhe për familjarët e tij.
Ata theksojnë se, edhe pse programi ka debate dhe emocione të forta, disa kufij nuk duhet të tejkalohen.
Familjarët kërkojnë që të ruhet respekti dhe siguria e çdo banori, të mos normalizohen deklaratat kërcënuese dhe të jepet një shembull pozitiv për publikun.
Reagimi i tyre synon të tërheqë vëmendjen dhe përgjegjësinë ndaj situatave të tilla, pa krijuar konflikt.