Eurodeputetja holandeze e zhgënjyer që Kosova nuk e mori liberalizimin e vizave, kritikon BE-në

Me anë të një postimi në Twitter, Strik ka uruar Ukrainën e Moldavinë që morën statusin e vendit kandidat për BE, por ka thënë se ky do të duhej të ishte momenti kur fillojnë negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, si dhe i jepet liberalizimi i vizave Kosovës, shkruan lajmi.net.

Ajo ka thënë gjithashtu se Ballkani Përëndimor do të duhej të afrohej më shumë me BE-në.

“Urime për qytetarët e Ukrainës dhe Moldavisë. Por ky moment duhet të ishte fillimi i negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, liberalizimi i vizave për Kosovën dhe një perspektivë konkrete për Bosnje Hercegovinën. Qytetarët e Ballkanit Perëndimor meritojnë të afrohen”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/

Congratulations for the citizens of Ukraine and Moldova. But this moment should have been the kick off of the negotiations with North Macedonia and Albania, visa liberalisation for Kosovo and a concrete perspective for Bosnia Herzegovina. The WB citizens deserve to come closer. https://t.co/hGkmZdnOIE

— Tineke Strik (@Tineke_Strik) June 23, 2022