“Euro 2020”, këto janë takimet që do të zhvillohen sot

Kampionati Evropian Euro 2020 filloi mbrëmë me ndeshjen hapëse mes Kombëtares së Turqisë dhe asaj të Italisë, ku fitues doli kjo e fundit me rezultat 3:0.

Euro 2020 vazhdon sot me disa përballje interesante, ku parashihen të zhvillohen tre ndeshje, një nga Grupi A dhe dy nga Grupi B, përcjell KosovaPress.

Ndeshja hapëse e programit të sotëm do të jetë ajo mes Uellsit dhe Kombëtares së Zvicrës, përballje kjo që i takon Grupit A, kurse menjëherë pas përfundimit, do të filloj derbi skandinav mes Danimarkës e Finlandës, dhe ndeshja e fundit do të jetë ajo mes Belgjikës dhe Rusisë.

Përballjet mes Danimarkës e Finlandës dhe Belgjikës e Rusisë i takojnë Grupit të Euro 2020.

Programin e plotë të ndeshjeve të sotme të Euro 2020 e gjeni më poshtë.

Grupi A

15:00 Uellsi – Zvicra (Stadiumi Baku Olympic – Baku)

Grupi B

18:00 Danimarka – Finlanda (Stadiumi Parken – Kopenhagë )

21:00 Belgjika – Rusia (Stadiumi Gazprom Arena – Saint Petersburg)