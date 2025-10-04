Eskalon Caicedo – Chelsea ia “terron” Liverpoolit me këtë super gol
Ekipi i Chelseas ka kaluar në avantazh ndaj Liverpoolit, ndeshja derbi e javës në Premier Ligë. Mesfushori i londinezëve, Caicedo ka shënuar super gol në Stamford Bridge, duke tundur portën e “The Reds” me një goditje jashtë zonës. Rezultati momentalisht është 1:0, ku po zhvillohet minuta e 22-të. SHIKO GOLIN DUKE KLIKUAR KËTU
Sport
