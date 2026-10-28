“Është përfolur se Ramush Haradinaj ushtron dhunë ndaj gruas së tij” – Anita Muçaj i drejtohet Arjeta Fejzës: Tërhiqe deklaratën dhe kërko falje, ndryshe shihemi në gjykatë

Gazetarja Anita Muçaj i ka reaguar deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje, Arjeta Fejza, pas deklaratave të kësaj të fundit, në të cilat ka thënë se “është përfolur se Ramush Haradinaj ushtron dhunë ndaj gruas së tij Anita Muçaj”. Përmes një reagimi publik, Muçaj i ka cilësuar deklaratat serioze, duke kërkuar që ato të trajtohen me përgjegjësi.…

Lajme

28/10/2026 21:56

Gazetarja Anita Muçaj i ka reaguar deputetes Lëvizjes Vetëvendosje, Arjeta Fejza, pas deklaratave kësaj fundit, cilat ka thënë se “është përfolur se Ramush Haradinaj ushtron dhunë ndaj gruas tij Anita Muçaj”.

Përmes një reagimi publik, Muçaj i ka cilësuar deklaratat serioze, duke kërkuar ato trajtohen me përgjegjësi. Ajo i ka bërë thirrje deputetes ta tërheqë deklaratën, distancohet prej saj dhe kërkojë falje publike, duke paralajmëruar se, kundërtën, do t’u drejtohet organeve kompetente, transmeton lajmi.net.

Muçaj ka theksuar se nuk dëshiron kjo çështje shndërrohet një përplasje personale apo debat panevojshëm politik, por ka shtuar se nuk do heshtë përballë deklaratave që, sipas saj, cenojnë figurën dhe reputacionin e saj.

Ajo ka rikujtuar se jetën publike liria e shprehjes duhet shoqërohet me përgjegjësi dhe se çdo pretendim prek individët dhe familjet e tyre duhet mbështetet fakte dhe prova.

reagimin e saj, gazetarja ka paralajmëruar gjithashtu se, nëse nuk merr një përgjigje përshtatshme dhe një kërkimfalje publike nga deputetja, do ndjekë rrugët ligjore i takojnë.

Postimi i plotë i Anita Muçajt:

SHPIFJET NUK KALOJNË!

jetën publike, përgjegjësia për fjalën është po aq e rëndësishme sa e drejta për ta thënë atë!

Si gazetare dhe si person për shumë vite kam qenë pjesë e jetës publike, e di mirë dallimin ndërmjet debatit politik, mendimit lirë dhe deklaratave mund cenojnë padrejtësisht dinjitetin dhe reputacionin e një personi.

Deklaratat e bëra nga deputetja Arjeta Fejza, cilave iu referohem këtë reagim, i konsideroj serioze dhe kërkoj ato trajtohen me përgjegjësi! Askush, pavarësisht pozitës politike mban, nuk duhet ta konsiderojë veten mbi standardet e përgjegjësisë publike.

Unë nuk kam ndërmend hyj një përplasje personale dhe as ta kthej këtë çështje një debat panevojshëm politik. Megjithatë, nuk dua hesht përballë deklaratave cenojnë figurën dhe reputacionin tim.

Po ashtu, kur deklaratat përfshijnë apo prekin figurën dhe familjen, kam drejtë kërkoj faktet respektohen dhe çdo pretendim mbështetet prova, e jo insinuata apo akuza pabazuara.

Prandaj, kërkoj publikisht, zonja “Deputete”, ta tërheqësh deklaratën, distancohesh dhe kërkosh falje publike për shpifjen dhe akuzat e pabaza, sepse ato rezultojnë pavërteta dhe cenojnë drejtat tona!

mungesë një reagimi përshtatshëm, një kërkimfaljeje publike dhe distancimit tuaj nga ajo keni deklaruar publikisht një televizion kombëtar, unë obligohem dhe do t’ua besoj organeve kompetente vlerësimin e kësaj çështjeje, pra do ndjek rrugët ligjore takojnë!

Dinjteti nuk negociohet. Reputacioni nuk duhet bëhet viktima e interesave politike. Dhe përgjegjësia për fjalën publike nuk është privilegj, por detyrim./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 28, 2026

“Nuk i kam thënë zyrtarisht”- Ish-kryeshefi i KOSTT-it i kërkon falje...

October 28, 2026

“Motër? A të vjen dikush te ti?” – Kronologjia e muajve...

October 28, 2026

Matoshi: Dobësimi i Vuçiqit mund të ndikojë në Kosovë, por Lista...

October 28, 2026

The Times: Vuçiq dyshohet se planifikoi të përdorte forcën për të...

October 28, 2026

Trump: Takimi mes Putin dhe Zelenskyt do të mbahet shumë shpejt

October 27, 2026

Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi...

Lajme të fundit

“Nuk i kam thënë zyrtarisht”- Ish-kryeshefi i KOSTT-it...

“Motër? A të vjen dikush te ti?” –...

Matoshi: Dobësimi i Vuçiqit mund të ndikojë në...

Vrasja e Arlindës, Drenusha Latifi kritikon Edona Llalloshin...