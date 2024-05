Escobar përfundon mandatin për Ballkanin, Hovenier: Isha i nderuar të punoj me të

I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, gjatë një bisede virtuale me gazetarë gjatë javës së kaluar, tha se në fund të këtij muaji përfundon mandatin e tij.

Ai shtoi se posti ishte 2-vjeçar, por kishte kërkuar edhe një vit shtesë me shpresën që do të bëhej përparim drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë.

Postimi i plotë:

As my friend and colleague Gabriel Escobar wraps up his assignment as the Secretary of State’s Special Rep for the Western Balkans, I wish him well in his next assignment. I’ve been honored to work with him to advance U.S. goals in Kosovo and the EU Dialogue. I extend my thanks… pic.twitter.com/eKjk1y5nfh

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) May 16, 2024