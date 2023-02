Escobar për Kurtin: Asociacioni s’është mes tij e Serbisë – pranoi ose jo qeveria, ai do zbatohet

Emisari i SHBA-ve për Ballkanin, Gabriel Escobar, ka ritheksuar faktin se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe është një detyrim ligjor i Kosovës, dhe si i tillë duhet të implementohet.

Në një intervistë për “The Pavlovic Today”, Escobar tha se çdo marrëveshje e radhës mes Kosovës dhe Serbisë do ta përfshijë edhe Asociacionin, shkruan lajmi.net.

“Para së gjithash, vizioni ynë ka qenë gjithmonë konsistent që nga pavarësia e tyre që Kosova do të jetë një vend i pavarur sovran, një demokraci multi-etnike brenda kufijve të saj aktualë. Ky është ende vizioni ynë. Tani, në kuadër të këtij konstrukti, tashmë ekziston një marrëveshje që është nënshkruar me Marrëveshjen e Brukselit për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Është një detyrim ligjor ekzistues. Pra, kjo është arsyeja pse çdo marrëveshje e ardhshme do të përfshijë atë, dhe e përfshin atë, propozimi aktual franko-gjerman e përfshin atë”, tha Escobar.

Ai tha se nuk ka shumë rëndësi nëse Kurti e pranon apo jo Asociacionin, pasi që e njëjta nuk është marrëveshje mes tij dhe Serbisë, por është mes Serbisë dhe Kosovës.

“Sido që të shkoni përpara nën patronazhin e dialogut të lehtësuar nga BE-ja, do të keni një Asociacion [të komunave me shumicë serbe]. Prandaj them gjithmonë se do të zbatohet në një moment. Pranon apo jo obligimin ligjor qeveria aktuale në Kosovë nuk është marrëveshje mes Kurtit dhe Serbisë. Është një marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo është arsyeja pse unë vazhdoj të them se do të ndodhë. Do të jetë baza e marrëveshjes së normalizimit. Nuk ka asgjë për ta bërë këtë”, shtoi Escobar.

Sidoqoftë, Escobar thotë edhe njëherë se qëndrimi i SHBA-ve është i qartë, se Asociacioni duhet të jetë diçka që nuk cenon Kushtetutën e Kosovës.

“Pra tani brenda atij konstrukti, qëndrimi ynë është që të jetë diçka që nuk e cenon Kushtetutën e Kosovës, sipas ligjeve të Kosovës, që nuk krijon probleme për funksionalitetin e Kosovës. Me fjalë të tjera, asnjë model i Republika Srpska. Tani, ajo që bën, për mendimin tim, është se e ndihmon Kosovën të marrë përsipër shërbimet dhe çështjet që serbët në veri aktualisht kërkojnë nga Beogradi t’i bëjë – do të transferohej, të gjitha ato shërbime duhet të ofrohen nga qeveria e Kosova. Dhe nëse Serbia ka ndonjë zë në të, kjo duhet të bëhet në mënyrë transparente, dhe përsëri, sipas ligjeve të Kosovës. Pra, ky është vizioni ynë. Çfarë do të bënte kjo, do t’u ofronte këtyre komunave aftësinë për të koordinuar dhe krijuar ekonomi të shkallës për gjëra të tilla si arsimi, kujdesi shëndetësor—të gjitha në gjuhën serbe—heqja e mbeturinave, shërbimet e ambulancës, llojet e gjërave që komunat tashmë i bëjnë, por ato do të jenë në gjendje të koordinohen mes tyre, për ta bërë atë të funksionojë për ta. Dhe nga rruga, siç e bëjnë ata, duhet të jetë pa probleme. Njerëzit nuk duhet të ndiejnë ndonjë ndryshim në jetën e tyre ose ndonjë ndryshim negativ në jetën e tyre ndërsa ne ecim përpara në këtë drejtim”, shtoi ai.

“Ajo që do të na ndihmojë të zgjidhim këtë konflikt do të jenë dy gjëra, uniteti SHBA-BE dhe solidariteti i NATO-s. Pra, ne nuk mund ta harxhojmë brezin tonë në konflikte brenda territorit të Evropës”, ​​tha Escobar.

“Evropa duhet të jetë e lirë, paqësore dhe e bashkuar ndërsa përballemi me kërcënime reale të sigurisë jashtë kontinentit, jashtë hapësirës sonë transatlantike. Kështu që ne duhet ta bëjmë atë. Dhe kështu, në kontekstin e kësaj, gjermanët dhe francezët propozojnë këtë udhërrëfyes, të cilin ne e mbështesim plotësisht. Në atë udhërrëfyes dhe në kontekstin e krizës, ku serbët u larguan, urgjenca, nevoja për zbatim, Asociacioni [I komunave me shumicë serbe] është absolutisht vendimtar për të ecur përpara”, tha ai. /Lajmi.net/