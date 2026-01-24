Ernest Muçi fiton çmimin e golit më të bukur gjatë muajit dhjetor në Turqi
Sport
Ernest Muçi është shpërblyer për paraqitjet fantastike me Trabzonsprin.
Futbollisti i kombëtares shqiptare ka fituar çmimin për golin më të bukur gjatë muajit dhjetor në Superligën e Turqisë.
24-vjeçari u shpërblye për golin e shënuar në ndeshjen ndaj Goztepe, e vlefshme për javën e 15-të.
Muçi po kalon një sezon fantastik, ku deri më tani ka shënuar 10 gola dhe ka bërë një asist.