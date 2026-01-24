Ernest Muçi fiton çmimin e golit më të bukur gjatë muajit dhjetor në Turqi

Ernest Muçi është shpërblyer për paraqitjet fantastike me Trabzonsprin. Futbollisti i kombëtares shqiptare ka fituar çmimin për golin më të bukur gjatë muajit dhjetor në Superligën e Turqisë. 24-vjeçari u shpërblye për golin e shënuar në ndeshjen ndaj Goztepe, e vlefshme për javën e 15-të. Muçi po kalon një sezon fantastik, ku deri më tani…

Sport

24/01/2026 11:35

Ernest Muçi është shpërblyer për paraqitjet fantastike me Trabzonsprin.

Futbollisti i kombëtares shqiptare ka fituar çmimin për golin më të bukur gjatë muajit dhjetor në Superligën e Turqisë.

24-vjeçari u shpërblye për golin e shënuar në ndeshjen ndaj Goztepe, e vlefshme për javën e 15-të.

Muçi po kalon një sezon fantastik, ku deri më tani ka shënuar 10 gola dhe ka bërë një asist.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

January 24, 2026

Këta janë futbollistët më të paguar në La Liga për sezonin 2025/26

January 23, 2026

Ademi viziton klubet kosovare në fazën përgatitore në Turqi: Pranvera do...

January 23, 2026

Shqipëria do të ketë vetëm 2900 tifozë në ndeshjen ndaj Polonisë,...

January 23, 2026

Largimi i mundshëm i Robertson, Liverpooli i gatshëm të rikthej mbrojtësin...

January 23, 2026

Juventus synon Fisnik Asllanin për të zëvendësuar Vlahovicin

January 22, 2026

Brazil i ofron kontratë të re Carlo Ancelottit

Lajme të fundit

KQZ do t’i ruaj fletëvotimet e vendvotimeve të manipuluara

Pjesë e llamarinës së kulmit bie në lagjen...

Ardit Stafaj eliminohet nga BBVK, por bileta e fatit e kthen në shtëpi

Rinumërohen 1,423 nga 2,557 vendvotime