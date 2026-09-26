​Asllani dhe Muçi i japin fitoren Shqipërisë ndaj Bjellorusisë

Kombëtarja e Shqipërisë e ka nisur me fitore përballjen ndaj Bjellorusisë, duke triumfuar me rezultat 2-0. “Kuqezinjtë” e zhbllokuan sfidën në minutën e 32-të, kur Kristjan Asllani realizoi nga pika e bardhë, pas një penalltie të akorduar në favor të Shqipërisë. Skuadra shqiptare nuk u ndal me kaq dhe në fundin e pjesës së parë…

Sport

26/09/2026 22:56

Kombëtarja e Shqipërisë e ka nisur me fitore përballjen ndaj Bjellorusisë, duke triumfuar me rezultat 2-0.

“Kuqezinjtë” e zhbllokuan sfidën në minutën e 32-të, kur Kristjan Asllani realizoi nga pika e bardhë, pas një penalltie të akorduar në favor të Shqipërisë.

Skuadra shqiptare nuk u ndal me kaq dhe në fundin e pjesës së parë arriti të shënojë edhe golin e dytë.

Në minutën 45’+2, Ernest Muçi shfrytëzoi asistimin e Elseid Hysajt dhe realizoi për 2-0.

Në pjesën e dytë, Shqipëria e menaxhoi avantazhin e krijuar, duke mos lejuar kundërshtarin të rikthehej në lojë.

Pas 90 minutave lojë, Shqipëria triumfoi 2-0 ndaj Bjellorusisë dhe e nis me pikë të plota këtë përballje.

Ndeshjen e radhës, Shqipëria do ta zhvillojë ndaj San Marinos më 29 shtator, në orën 20:45, në “San Marino Stadium”.

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