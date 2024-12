Enver Sekiraqa në arrati, s’ka akoma kërkesë për fletarrest ndërkombëtar

Enver Sekiraqa, një ndër emrat më të përmendur nëpër gjykatore në Kosovë, akoma nuk dihet se ku është, ndonëse e ka një dënim për ta vuajtur.

Ai është dënuar me 25 vjet burgim për nxitje të vrasjes së policit kosovar, Triumf Riza, por pavarësisht kësaj, ai gjendet në arrati.

Avokati i tij ka thënë që Sekiraqa ka kaluar kufirin e Kosovës dhe ndodhet jashtë për trajtim shëndetësor.

Por mister në këtë mes janë arsyet pse për të nuk është parashtruar kërkesë për urdhërarrest ndërkombëtar.

Siç mëson Dukagjini, kjo nuk është bërë nga asnjëri institucion përgjegjës në vend.

Avokati Asdren Bytyqi sugjeron që një gjë e tillë të bëhet sa më parë.

“Mendoj që organet e drejtësisë do të duhej që menjëherë të lëshonin një urdhërarrest ndërkombëtar, jo vetëm në këtë rast por edhe në rastet tjera ku parashihet një dënim i lartë për individët dhe kur kërkohet sipas drejtësisë që ndaj të njëjtëve të lëshohet urdhërarrest ndërkombëtar sepse kemi të bëjnë me një vepër penale me dënueshmëri të lartë dhe me një aktgjykim të shkallës së parë ku personi i apostrofuar i është shqiptuar një dënim mjaftë i lartë”, ka deklaruar Bytyqi.

Ndërsa avokati Florim Shefqeti bën me dije që urdhërarresti duhet të vijë me kërkesë të Prokurorisë.

“Gjykata nuk mund të lëshoj urdhërarrest nëse nuk ka kërkesë nga ana e Prokuroririsë, prandaj në secilin rast që mungon një kërkese e tillë, gjykata këtë nuk po e bën sipas detyrës zyrtare por nevojitet kerkesa nga ana e Prokurorisë për të lëshuar urdhër arrestin”, ka deklaruar Shefqeti.

Gjykata Themelore e kishte lënë në liri të mbrohet Sekiraqa pasi ishte shpallur fajtor dhe dënuar, duke iu dhënë kështu mundësia që ai të arratiset.

Për këtë vendim është suspenduar kryetari i trupit gjykues, Agim Kuçi dhe ndaj tij është nisur procedurë disiplinore, sepse edhe në raste të tjera kishte marrë vendime për masën e sigurisë ndaj Enver Sekiraqës pa u konsultuar me dy anëtarët e tjerë të trupit gjykues./RTV Dukagjini