Eni Koçi tregon se a do të bëjnë dasëm ajo dhe Genci

Këngëtarja shqiptare sot ka zhvilluar një bisedë virtuale me ndjekësit në instagram, shkruan lajmi.net.

Ajo nuk ka hezituar t’iu përgjigjet pyetjeve të shumta që i pranoi si në lidhje në karrierën po ashtu edhe me jetën private.

Njëra ndër pyetjet ishte se a do bëjnë dasëm me Gencin, ku ajo ka thënë se nuk beson se do bëjnë dasmën pasi që të gjitha ceremonitë simbolike i kanë bërë vetem me familjet.

Ajo po ashtu ka treguar se parim në planet e saj janë studimet që do ti ndjekë në Angli./Lajmi.net/