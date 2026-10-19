Engjëjt që nuk dorëzohen – Adriana Lima dhe Alessandra Ambrosio përsëri në shfaqjen e Victoria’s Secret
Supermodelet braziliane, Adriana Lima dhe Alessandra Ambrosio, rikthyen shkëlqimin e tyre në sfilatën e këtij viti të Victoria’s Secret, duke dëshmuar se vazhdojnë të jenë ndër emrat më ikonë të brendit të njohur të të brendshmeve. Lima parakaloi për herë të 21-të në këtë sfilatë, duke vendosur një rekord për numrin e paraqitjeve, ndërsa Ambrosio…
ShowBiz
Supermodelet braziliane, Adriana Lima dhe Alessandra Ambrosio, rikthyen shkëlqimin e tyre në sfilatën e këtij viti të Victoria’s Secret, duke dëshmuar se vazhdojnë të jenë ndër emrat më ikonë të brendit të njohur të të brendshmeve.
Lima parakaloi për herë të 21-të në këtë sfilatë, duke vendosur një rekord për numrin e paraqitjeve, ndërsa Ambrosio u shfaq për herë të 20-të.
Të dyja tërhoqën vëmendjen me paraqitjet e tyre spektakolare, veshjet e veçanta dhe krahët dekorativë, të cilët janë një nga elementet më të njohura të sfilatave të Victoria’s Secret.
Adriana u shfaq me një trupore prej dantelle në ngjyrë të gjelbër neon, të kombinuar me krahë të mëdhenj me motive lulesh, duke sjellë një paraqitje plot ngjyra dhe energji.
Ndërkohë, Alessandra mahniti me dy kombinime të ndryshme, ku veçanërisht spikatën krahët e argjendtë të zbukuruar me thekë, që i dhanë pamjes së saj një efekt të veçantë në pasarelë.
Përveç paraqitjeve individuale, dy modelet u fotografuan së bashku edhe prapa skenës, duke rikujtuar lidhjen e tyre të gjatë me këtë brend dhe momentet e shumta që kanë ndarë gjatë karrierës.
Rikthimi i tyre u prit me interes nga adhuruesit e modës, të cilët i konsiderojnë ndër figurat më përfaqësuese të historisë së Victoria’s Secret.
Me dekada përvojë në industrinë e modës, Lima dhe Ambrosio kanë lënë gjurmë të rëndësishme në sfilatat e këtij brendi.