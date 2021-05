Emily Ratajkowski del për shëtitje me fëmijën dhe bashkëshortin e saj në New York City

Dhe Emily Ratajkowski duket se po e merr epitetin nënë në hapa zhvillues, pasi ajo u pa të shtunën duke shijuar një shëtitje të relaksuar me të porsalindurin e saj pas drekës, transmeton lajmi.net.

Modelja 29-vjeçare u bashkua me burrin e saj Sebastian Bear-McClard dhe qenin e tyre Colombo në një shëtitje në New York City.

Emily kishte zgjedhur një veshje me një xhaketë rozë të mbushur North Face mbi një bluzë bezhë dhe pantallona me shirita.

Ylli i videove i Blurred Lines mbante një kafe dhe një ushqim të lehtë në një qese letre pasi familja e lumtur u largua nga një restorant së bashku.

Aktorja e ‘We Are Your Friends’ mirëpriti fëmijën e saj tetë javë më parë. Emily kohët e fundit zbuloi se ‘kurrë nuk e kuptoi me të vërtetë’ se si ishte të bëje një familje para se të ishte shtatzënë dhe këmbënguli se ndihej ‘me të vërtetë me fat’ që priste një fëmijë.

Ajo tha: ‘Unë kurrë nuk e kam kuptuar me të vërtetë se si do të ishte të bëje një familje dhe rritja e një familjeje është një përvojë e mahnitshme e hapjes së syve dhe ndihem me të vërtetë me fat. Unë nuk e di se si do të jetë amësia natyrisht sepse kjo është hera ime e parë dhe të gjithë kanë përvoja dhe këndvështrime kaq të ndryshme. Prandaj, gjëja më e mirë për të bërë është vetëm të kesh besim në proces dhe të marrësh çdo ditë në një kohë dhe pastaj të shohësh se ku më çon kjo udhëtim.’/Lajmi.net/