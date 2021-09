Elton John fton Dua Lipën në albumin e tij të ri “The Lockdown Sessions”

Albumi me të gjithë yjet përmban emra të tillë si Dua Lipa, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Gorillaz dhe Miley Cyrus.

Elton John ka njoftuar një album të ri të bashkëpunimeve me disa nga yjet e tij globalë, i titulluar The Lockdown Sessions dhe do të publikohet më 22 tetor përmes EMI Records, shkruan Udiscover music.

Ajo përmban emra të tillë si Dua Lipa, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Gorillaz dhe Miley Cyrus, transmeton lajmi.net.

Disa këngë në set u regjistruan nga distanca, dhe të tjerat në kushte rreptësisht të distancuara.

Ideja u shfaq pasi Elton u detyrua të vinte në pritje turneun e tij rekord, trevjeçar Farewell Yellow Brick Road për shkak të pandemisë.

Një numër projektesh filluan të paraqiten përmes mbështetjes së tij të vazhdueshme për artistët e rinj dhe këngët e preferuara në shfaqjen e tij Rocket Hour në Apple Music.

Rezultati është një nga albumet më të guximshëm dhe më interesantë të karrierës së tij epike të regjistrimit./Lajmi.net/