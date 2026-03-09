Ekonomistët: Çmimi i naftës po rritet shpejtë sepse Kosova nuk ka rezerva të naftës
Nga dita në ditë çmimi i naftës në Kosovë po vazhdon të shënoj një rritje drastike.
Në pikat e karburanteve gjithandej vendit, sot çmimi për një litër naftë ka qenë rreth 1 euro e 52 cent.
Qytetari Ali Kaliqani, që në vazhdimësi e përdorë veturën si mjet transporti, thotë se këto çmime janë të papërballueshme.
“Kam vërejtur diferenca të mëdhaja puna se unë udhëtoj shumë edhe e kom pa që është një diferencë mjaft e madhe.. Po thojnë që ka me u rrit hala, atëherë mundet me u bo e pa përballueshme, amo momentalisht është e përballueshme”, thotë Ali Kaliqani – qytetar.
Ngritja e çmimit të naftës ia ka vështirësuar transportin, edhe qytetarit Ibrahim Mehmeti.
“Unë mendoj se jo nuk është dashtë me u rrit menjëherë për arsyeje se këta sigurisht kanë pas edhe stosje, prandaj nuk është dashtë të shkohet menjëherë në ketë ekstrem kështu… S’mundem ta përballojmë veç ishalla po nalet, nuk zgjatë lufta në Gjirin Persik, ndoshta do të ketë lehtësime”, shprehet Ibrahim Mehmeti-qytetar.
Përkundër ngritjes së çmimit, kryetari i shoqatës së naftëtarëve, Fadil Berjani, insiston se Kosovë çmimi i naftës është më i liri në rajon.
“Çdo ditë kemi rritje të derivative të naftës 150 dollar minimumi në ton. Ç’ka do të thotë se çdo ditë kemi rritje të derivateve 5 deri në 10 cent deri më sot. Dhe tek ne, sa i përket Kosovës mund të themi lirisht se prapë se prapë janë me çmim më të lirë në regjion dhe qytetarët tanë janë tu u shërbye me çmime më të lira në regjion”, thotë Fadil Berjani nga shoqata e naftëtarëve .
Por përse në Kosovë ndodhë që çmimi i naftës të ndikohet kaq shpejtë nga zhvillimet globale?
“Kosova e ka edhe një problem që nuk ka rezerva. Nuk ka rezerva të mjaftushme të këtij produkti, prandaj në mënyrë automatike reflekton rritjen e çmimit, ajo që ndodh në tregje ndërkombëtare. Por, e keqja është që kur këto produkte ulen në tregje ndërkombëtare nuk po reflekton në mënyrë automatike sikur po ndodh tek rritja”, thotë Ismet Mulaj –economist.
Sipas ish-ministrit Mulaj, një problem tjetër është gjithashtu se shumica e bizneseve e importojnë naftën nga porti i Durrësit, në të cilin shërbimet administrative për naftë janë mjaft të larta.
Ministria e Industrisë ka njoftuar sot se që nga vikendi janë në teren duke e monitoruar situatën.
Sipas një njoftimi të tyre kompanitë gjatë së shtunës e kanë importuar naftën me çmim 1 euro e 40 cent për litër./teve1